В Азербайджане стало меньше браков с иностранцами

БАКУ /Trend/ - Сократились случаи заключения браков мужчин-граждан Азербайджана с иностранками. Как сообщает в пятницу Trend , Государственный комитет статистики обнародовал данные, из которых следует, что существенно сократилось число браков иностранцев с гражданками Азербайджана. Если в 2018 году этот показатель составлял 1333 случая, то в январе-феврале текущего года 140 азербайджанок заключили брак с иностранцами. Больше всего оформляли брачные отношения с гражданками Азербайджана граждане трех стран - России, Турции и Грузии.



По сравнению с прошлым, сократились также случаи заключения брака азербайджанцев с иностранками. В 2014 году было зафиксировано 1499 браков с иностранками. В последующие годы этот показатель снижался, и в январе-феврале текущего года ограничился 132 случаями. Гражданки трех стран - России, Грузии и Украины больше других регистрируют браки с азербайджанскими мужчинами.



(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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