Вновь активирована система приема заявок в колледжи Азербайджана

27 июня 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Активирована система приема заявок в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9-летнего) для тех, кто не смог принять участие в регистрации в феврале-марте.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана, прием заявок в средние специальные учебные заведения (колледжи) по общему (9 лет) среднему образованию проводился с 22 февраля по 11 марта 2019 года. Кандидаты, которые не зарегистрировались в течение этого периода, но участвовали в обоих этапах выпускных экзаменов и соответствуют условиям, необходимым для поступления в средние специальные учебные заведения, могут подать заявку на сайте "ekabinet.dim.gov.az" после создания «личного кабинета» с 27 июня по 5 августа.

Следует отметить, что претенденты должны иметь общий балл (на обоих этапах) не ниже 50, а также баллы по азербайджанском (русскому) языку и математике не ниже 20 и 10 баллов соответственно. Для специальностей, которые требуют особых способностей, не применяются ограничения по баллам по предметам. Выбор специальностей пройдет с 24 июля по 5 августа.

(Текст: Кямаля Мамедлы)

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