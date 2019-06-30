Фирдовси Умудов: Азербайджанская сборная очень успешно выступила на II Европейских играх

30 июня 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сборная очень успешно выступила на II Европейских играх.

Об этом, как передает Trend, сказал вице-президент Федерации Борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов, комментируя выступление спортсменов по вольной борьбе на II Европейских играх.

По его словам, Азербайджан был представлен на II Европейских играх во всех весовых категориях.

"Очень радует тот факт, что мы завоевали медали в шести весовых категориях, в пяти из которых спортсмены смогли взойти на пьедестал", - отметил Умудов.

Также вице-президент федерации заявил, что завоевание нашей командой двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей можно считать успешным результатом.

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