Утвержден раздел территории Гызылагаджского национального парка

3 июля 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил «Раздел территории Гызылагаджского национального парка по зонам деятельности, на которых применяются отдельные режимы особой охраны».

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает в среду Trend.

В соответствии с решением, раздел территории парка утвержден в нижеуказанных пределах и согласно приложенной карте.

1) зона, где применяется правовой режим особой охраны (режим заповедника) – 67094 гектаров;

2) зона, где применяется регулируемый режим хозяйственной деятельности – 4404 гектаров;

3) туристическая и рекреационная зона – 25842 гектаров;

4) зона по оказанию услуг туристам, лицам с научной и просветительской целью – 1698 гектаров;

5) Хозяйственно-производственная зона для обеспечения деятельности парка – 22 гектаров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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