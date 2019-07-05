43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжается в Баку презентацией номинаций

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 5 июля 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжила работу в Баку презентацией номинаций.

Открывший мероприятие, председатель Организационного комитета сессии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев проинформировал о номинациях, которые будут обсуждены и приняты. Он отметил, что решением бюро обсуждение номинаций Австралии и Бахрейна перенесено на 6 июля.

Выступившие затем представители Австралии, Испании, Норвегии, Туниса, Финляндии, Дании, Швеции, Андорры, Швейцарии и других стран выразили азербайджанскому правительству признательность за организацию 43-й сессии на высоком уровне.

Подчеркнув, что всемирное наследие является общечеловеческим, выступившие сказали, что сегодня на Бакинской сессии будут рассмотрены 35 кандидатов-файлов, представленных государствами-членами для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 27 файлов из представленных кандидатур касаются культурных, 6 – природных, 2 – смешанных (природа и культура) памятника. 15 из этих номинаций относятся к европейскому, а 1 – африканскому континенту.

Выступившие подчеркнули, что следует принять объективные и научно обоснованные решения.

В выступлениях была отмечена необходимость проведения серьезных работ по принятию во внимание разрушительного воздействия существующих конфликтов на национальное наследие, сохранению баланса мирового культурного наследия, а также были высказаны другие предложения.

Поскольку во многих из выдвинутых номинаций были выявлены ошибки, их обсуждение было отложено.

После обсуждений начался процесс принятия представленных номинаций в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В первую очередь в список будут включены природные номинации, затем смешанные, а в самом конце культурные.

В первую очередь был рассмотрен вопрос включения в Список Всемирного наследия природного участка перелетных птиц на Бохайском проливе на берегу Желтого моря. Эту номинацию поддержали 18 стран. Таким образом, природный участок перелетных птиц на этом морском берегу, находящемся между Китаем и Корейским полуостровом, был включен в Список Всемирного наследия. Это первая номинация, включенная в Список Всемирного наследия на 43-й Бакинской сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем была обсуждена представленная Исламской Республикой Иран номинация Гирканских лесов. Представленный иранской стороной этот файл был включен в Список Всемирного наследия. Было отмечено, что в ближайшем будущем Азербайджан также присоединится к этой номинации.

Очередной обсуждаемой номинацией дня был представленный Таиландом файл о национальном парке Каенг-Крачан. В обсуждениях, проведенных в напряженной обстановке, были высказаны претензии по этому файлу и создана рабочая группа из представителей стран-членов.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор:)

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