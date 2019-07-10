В Баку температура снизится на 5-8 градусов

10 июля 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с вечера 12 июля, ожидается очередное усиление северо-западного ветра, который сохранится до конца выходных дней.

Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, средняя температура воздуха в первой декаде была лишь на 0,7 градуса выше нормы: «Вот и в выходные дни, погода будет достаточно прохладной для июля. Потому что, начиная с вечера 12 июля, ожидается очередное усиление северо-западного ветра, который сохранится до конца выходных дней. Максимальные порывы ветра 12-13 июля могут достигать 23-28 метров в секунду, в связи с этим необходимо проявлять внимательность на море. Что касается температуры воздуха, то она понизится на 5-8 градусов по сравнению с сегодняшним днем, и не будет превышать 28-32 градуса, что считается достаточно комфортной для нашего региона температурой в летний сезон».

Тагиева добавила, что в районах республики, особенно в горных и предгорных районах, прогнозируются кратковременные ливневые дожди, не исключен град и возможно увеличение водности в горных реках.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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