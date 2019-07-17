В Баку и окрестностях местами будут перебои в подаче воды

17 июля 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку и окрестностях местами будут перебои в подаче воды.

Как сообщили в среду Trend в ОАО "Азерсу", в связи с устранением неполадок в распределительном шкафу на магистральной водопроводной линии, будет до ночных часов ограничена подача воды в городе Хырдалан, поселке Масазыр и жилом массиве “Гюлюстан” в поселке Бинагади.

ОАО "Азерсу" заранее просит прощения у абонентов за возможные неудобства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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