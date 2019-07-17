Госкомиссия: В Азербайджане наблюдается снижение числа новых заражений ВИЧ

БАКУ/Trend/ - По информации Центра борьбы со СПИДом министерства здравоохранения, 9,9 процента фактов заражения ВИЧ среди граждан Азербайджана за шесть месяцев 2019 года и 42,2 процента общего количества заражений за период с 1992 года по первое июля 2019 года произошли в результате потребления наркотиков посредством инфицированных шприцов.

Как сообщает в среду Trend, эта информация содержится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно информации, 3222 из 7762 больных, у которых обнаружена ВИЧ-инфекция с 1988 года делали инъекции наркотиков, 2556 из них (79,3 впроцента) взяты на учет в диспансере.

В то же время, в стране наблюдается снижение числа новых заражений ВИЧ. За шесть месяцев 2019 года зарегистрировано лишь 34 (9,9 процента) из 343 граждан Азербайджана, заразившихся ВИЧ, употребляли наркотики посредством инъекций.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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