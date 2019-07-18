В Баку сократилось число преступлений

БАКУ/Trend/ - В первой половине текущего года сократилось число преступлений, совершенных в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в ходе оперативного совещания в Бакинской прокуратуре, сказал прокурор города Баку Ильгар Аббасов.

По его словам, в первом полугодии 2019 года было зарегистрировано 5496 фактов преступлений, что на 182 или 3,2 процента ниже аналогичного показателя прошлого года.

«Раскрываемость преступлений снизившись на 6,7 процента составила 75,4 процента, число тяжких или особо тяжких преступлений увеличившись на 37 или 5,6 процента составило 695. За первую половину 2019 года 36 случаев умышленного убийства из 37, и все 19 попыток умышленного убийства были раскрыты», - отметил он

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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