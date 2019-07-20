Сотни бакинских школьников примут участие в XV Европейском юношеском олимпийском фестивале

БАКУ/Trend/ - Бакинские школьники будут вести на XV Европейском юношеском олимпийском фестивале культурно-просветительскую работу по популяризации отобранных стран.

Как сообщили Trend из Управления образования по городу Баку, в рамках «Программы олимпийской культуры и образования», на фестивале в Баку намечается участие более 800 учеников и преподавателей из 49 общеобразовательных школ.

Избранные школы с 22 по 26 июля будут задействованы в популяризации культуры, истории, искусства и спортивных традиций различных стран. С этой целью, в своих павильонах 48 из 49 выбранных в Баку школ будут представлять европейские страны, а одна – Азербайджан.

На XV Европейском юношеском олимпийском фестивале планируется участие делегаций из 50 стран Европы. В ходе фестиваля пройдут состязания по 10 видам спорта (художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба).

«Программа олимпийской культуры и образования» осуществляется в рамках наследия Европейского юношеского олимпийского фестиваля, при финансовой поддержке Фонда олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета, при организации Национального олимпийского комитета и помощи операционного комитета XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку 2019», министерств образования и молодежи и спорта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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