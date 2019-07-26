EYOF Baku 2019: Азербайджанский дзюдоист в шаге от "золота"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Гусейн Мамедов прошел в финал XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019, сообщает в пятницу Trend.

В весовой категории +90 спортсмен в полуфинале завоевал победу над спортсменом из Молдовы, и в борьбе за «золото» в финале встретится с победителем встречи дзюдоистов из России и Италии.

Победу в утешительных встречах завоевал и Магеррам Имамвердиев (81 кг). В борьбе за бронзовую медаль он встретится с представителем Израиля.

Азербайджанская дзюдоистка Нармин Амирли (70 кг) в утешительной встрече проиграла россиянке Елизавете Постниковой.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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