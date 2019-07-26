Завершился шестой день соревнований по теннису EYOF Baku 2019

26 июля 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершился шестой день соревнований по теннису XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает в пятницу Trend, в Бакинской теннисной академии прошел полуфинал индивидуальных встреч и финал парных, среди юношей и девушек.

На шестой день состязаний золотые медали завоевали спортсмены из Чехии и Беларуси.

В финале парных юношеских встреч дуэт из Чехии - Мэттью Уильям Дональд и Хинек Бартон, победив пару из Польши - Филипп Пичзонка и Олаф Пичковски, со счетом 2:0 (6:2, 6:3) стал чемпионом фестиваля.

Победительницей среди девушек стала пара из Беларуси Эвелина Ласкевич и Мария Цецевич, которая одержала верх на россиянками со счетом 2:1 (7:6, 3:6, 10:4).

Также определились бронзовые призеры фестиваля в парных встречах. Среди мужчин "бронзу" завоевала испанская пара - Педро Роденас и Даниэль Мерида, победив бельгийскую пару - Ноа Мерре и Алессио Базиле со счетом 2:0 (6:3, 7:6). Среди девушек, пара из Чехии - Доминика Салькова и Линда Климовичева победила бельгийскую пару - Ханне Вандевинкель и Жулье Бови со счетом 2:0 (7:6, 6:4), обеспечив себе бронзовые награды.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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