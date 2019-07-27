EYOF Baku 2019: Соревнования в Национальной арене гимнастики всегда проходят интересно – зрительница

27 июля 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соревнования в Национальной арене гимнастики всегда проходят интересно и хорошо организованы, сам зал комфортный, места удобные, об этом в субботу сказала Trend Марина Васинкина - зрительница соревнований по спортивной гимнастике, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019".

«Постоянно прихожу в Национальную арену гимнастики посмотреть соревнования. Признаюсь, чаще посещаю соревнования по художественной гимнастике, потому что сама кандидат в мастера спорта, и любовь к этому виду гимнастики осталась. Но соревнования по спортивной гимнастике тоже вызывают у меня большой интерес», - сказала она.

По словам зрительницы, в сентябре она вновь собирается посетить Национальную арену гимнастики, где будет проходить Чемпионат мира по художественной гимнастике.

В субботу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики проходят финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля проходят 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях представляют четыре спортсмена – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская. Самед Мамедли вышел в три финала - в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастическом коне и в многоборье. Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль в упражнениях на гимнастическом коне.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева)

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