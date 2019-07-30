НАНА: Древние люди поселились на территории Нахчывана 300-500 тысяч лет назад

30 июля 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате археологических раскопок на территории Нахчывана было установлено, что древние люди поселились на данной территории 300-500 тысяч лет тому назад.

Как сообщает Trend, об этом сказал заведующий Нахчыванским отделением Института истории, этнографии и археологии академии, руководитель Нахчыванской археологической экспедиции, член-корреспондент НАНА Вели Бахшалиев.

По его словам, поселения находились, главным образом, в богатых природными ресурсами дельтах рек, на горных склонах, а также в пещерах, представляющих естественные убежища. "Обнаруженные в поселениях в ходе раскопок орудия труда и другие образцы материальной культуры свидетельствуют о том, что данная местность является одной из древнейших территорий расселения человека не только в Азербайджане, но и во всем мире", - сказал он.

Отметим, что археологические раскопки на территории древнего поселения Нахчыван-тепе ведутся с первого июля текущего года. Исследования играют большую роль в выявлении связей между культурами Южного Кавказа и Ближнего Востока и изучении истории Нахчывана. Во время исследований были обнаружены остатки жилых домов, очаги, куски обсидиана, образцы расписной керамики, различные орудия труда.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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