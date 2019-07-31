Государственный гимн Азербайджана на языке жестов (ВИДEO)

31 июля 2019 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный гимн Азербайджана исполнен на языке жестов.

Как передает в среду Trend, проект подготовлен Общественным обединением «Социальная помощь лицам с ограничениями слуха и речи» при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана.

Принявшие участие в проекте 15 молодых людей с ограничениями слуха, исполнили гимн на языке жестов. ранее гимн неоднократно исполнялся на языке жестов группами самодеятельности, однако, это первый случай, такого исполнения при государственной поддержке.

Руководитель проекта Джамиля Чингизгызы сообщила, что созданный ими клип будет не только посланием молодежи мира с ограничениями слуха, но и послужит пропаганде азербайджанства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане установлены новые требования к государственному гимну
Политика 12 февраля 16:18
Совет господдержки НПО Азербайджана анонсировал новшества в своей деятельности в 2019 году (ФОТО)
Политика 29 ноября 2018 10:22
Фатима Фаталиева представила проект, посвященный Дню Государственного флага (ФОТО/ВИДЕО)
Звёздный мир 14 ноября 2018 17:46
Армяне грубо нарушили международные конвенции и документы в отношении азербайджанских заложников
Нагорно-карабахский конфликт 21 сентября 2018 15:45
В Словении будет открыта мемориальная доска, посвященная Ходжалинскому геноциду
Политика 29 мая 2018 20:04
Еще три страны присоединились к Группе поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ
Политика 4 октября 2017 16:51
Лента новостей
В Азербайджане идет расследование для выявления источника сибирской язвы
Общество 21:27
Жителям Тулуна раздали 12 тонн хлеба
В мире 21:15
Нахчыванская бисквитная фабрика увеличит объем производства мучной продукции
Бизнес 20:56
Азербайджанская компания выпустит новые виды молочной продукции
Бизнес 20:52
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана
Политика 20:47
Британская аудиторская фирма вышла на грузинский рынок
Финансы 20:39
Агентство аграрных услуг о вероятности заражения скота в Азербайджане сибирской язвой (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 20:31
Генпрокуратура Азербайджана: За первую половину 2019 года раскрыто 82,4 % преступлений
Общество 20:09
Госпогранслужба Азербайджана: Провокации ВС Армении продолжаются, есть раненый
Нагорно-карабахский конфликт 19:55