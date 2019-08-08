Азербайджанские моряки выиграли очередной этап конкурса "Кубок моря-2019" (ФОТО/ВИДЕО)

8 августа 2019 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На этапе конкурса "Кубок моря - 2019" "Борьба за устойчивость судна и готовность к спасению" военно-морские моряки выполнили задания по "использованию спасательных средств".

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны, решением международной коллегии судей победителем этого этапа стала команда Военно-морских сил Азербайджана.

Согласно решению, азербайджанские военные моряки заняли первое, российские - второе, казахстанские - третье, иранские - четвертое место.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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