Азербайджанские снайперы завоевали путевку в полуфинал (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские снайперы завоевали путевку в полуфинал на конкурсе "Снайперский рубеж" в рамках "Международных армейских игр - 2019", проходящего в белорусском Бресте.

По результатам жеребьевки, наша команда выступит в полуфинале четвертой, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Как сообщили в министерстве, в период подготовки к следующему этапу с целью достижения кучности и меткости стрельбы, команды провели пристрелку и учебные стрельбы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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