Общественное объединение "Региональное развитие" оказало поддержку школьникам-изобретателям Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева оказало поддержку юным изобретателям из Гянджи.

Как сообщили в пятницу Trend в общественном объединении "Региональное развитие", ученики девятого класса Расул Алиев и Гусейн Алиев продемонстрировали робота "РобоАграр", созданного ими посредством LEGO technic, на IX Олимпиаде гениев (Genius olympiad), которая была проведена в городе Осуиго штат Нью-Йорк США.

Изобретение юношей из Азербайджана было удостоено диплома с отличием в категории "бизнес". Робот, предназначенный для фермеров, обладает широким потенциалом для использования в сельском хозяйстве.

Отметим, что ученики девятого класса Расул Алиев и Гусейн Алиев из Гянджи обратились в общественное объединение "Региональное развитие" для оказания поддержки их участию в олимпиаде, проводимой в США. В итоге, Расул Алиев и Гусейн Алиев оказались среди 247 участников конкурса из 78 стран, удостоенных дипломов с отличием.

Напомним, что на олимпиаде семь участников из Азербайджана завоевали золотые медали по робототехнике, науке и искусству, три участника - бронзовые медали по робототехнике, а еще четыре участника были удостоены дипломов с отличием по музыке и робототехнике.

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