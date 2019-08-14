В Азербайджане завершился выбор вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей

14 августа 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня завершился этап выбора вакансий конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, данный этап завершился в 13:00.

На сегодняшний день в процедуре выбора вакансий приняли участие 23 609 кандидатов, из них 12 013 подтвердили свой выбор в электронных заявках.

По завершении выбора вакансий будет проведено электронное распределение. Кандидаты, получившие право занять вакантное место, будут приглашены на собеседование.

Отметим, что на этапе выбора вакансий участвовали, кандидаты, набравшие проходные баллы, как в этом, так и прошлом году, а также имеющие более 10 лет непрерывного педагогического стажа, с перерывом в работе не более трех лет, и прошедшие диагностическую оценку.

На конкурсе представлено на выбор кандидатов более семи тысяч вакантных мест в образовательных учреждениях республики, в том числе в Баку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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