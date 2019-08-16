В Барде обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана выявили в Барде подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.
Как сообщает в пятницу Trend, в ходе осмотра было установлено, что владелец помещения кустарным методом разливал в бутылки из под алкогольных напитков собственную продукцию и сбывал ее через розничную сеть под видом оригинальной. В цехе было обнаружено 93 бутылки контрафактного алкоголя, готового для продажи.
Кроме этого, на территории жилплощади были обнаружены сотни пустых бутылок и сто литров этилового спирта.
На основе установленных фактов были приняты соответствующие законодательству меры, деятельность цеха остановлена.
Пробы, взятые с продукции для анализа отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности Агентства.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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