В Барде обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя (ФOTO)

16 августа 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана выявили в Барде подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе осмотра было установлено, что владелец помещения кустарным методом разливал в бутылки из под алкогольных напитков собственную продукцию и сбывал ее через розничную сеть под видом оригинальной. В цехе было обнаружено 93 бутылки контрафактного алкоголя, готового для продажи.

Кроме этого, на территории жилплощади были обнаружены сотни пустых бутылок и сто литров этилового спирта.

На основе установленных фактов были приняты соответствующие законодательству меры, деятельность цеха остановлена.

Пробы, взятые с продукции для анализа отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности Агентства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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