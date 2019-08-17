Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды на выходные. На Большом и Малом Кавказе в основном без осадков, утром местами ожидается переменный дождь, грозы, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ветер умеренный восточный. Температура в предгорных районах составит 30-35 градуса, в горных районах - 22-27 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе в основном без осадков, ветер северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха - 30-35 градусов тепла.

В равнинных районах в основном без осадков. Ветер умеренный восточный. Максимальная температура - 33-38 градусов тепла.

В Нахчыванской АР, также, в основном без осадков. Максимальная температура воздуха - 34-39 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ветер умеренный восточный, максимальная температура воздуха - 30-35 градусов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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