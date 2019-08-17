Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные

17 августа 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды на выходные. На Большом и Малом Кавказе в основном без осадков, утром местами ожидается переменный дождь, грозы, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ветер умеренный восточный. Температура в предгорных районах составит 30-35 градуса, в горных районах - 22-27 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе в основном без осадков, ветер северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха - 30-35 градусов тепла.

В равнинных районах в основном без осадков. Ветер умеренный восточный. Максимальная температура - 33-38 градусов тепла.

В Нахчыванской АР, также, в основном без осадков. Максимальная температура воздуха - 34-39 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ветер умеренный восточный, максимальная температура воздуха - 30-35 градусов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Аномалии осложняют точное прогнозирование погоды - Умайра Тагиева
Общество 16 августа 14:32
Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла
Общество 16 августа 13:15
Завтра в Азербайджане ожидается до 37 градусов тепла
Общество 15 августа 14:07
За вырубку деревьев в Хатаинском районе Баку оштрафован руководитель малого предприятия (ФОТО)
Общество 14 августа 16:02
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 14 августа 13:14
Завтра в Азербайджана будет солнечная погода
Общество 13 августа 13:48
Лента новостей
Неповторимый баритон, высокий артистизм и душевная щедрость - Муслиму Магомаеву исполнилось бы 77…
Культура 10:48
В компьютерной системе службы таможенного контроля аэропортов США сбой произошел
Другие страны 10:42
Узбекско-корейское СП продлило тендер на закупку насосов
Тендеры 10:38
"Казгермунай" объявляет тендер на закупку труб
Тендеры 10:34
Спрос на грузинскую чернику растет
Бизнес 10:28
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:16
В Стамбуле прогремел взрыв
Турция 10:15
Все больше жителей Гонконга задумываются об эмиграции
Другие страны 10:08
ЕС инвестирует 59 млн. евро для улучшения экономического положения сельского населения Таджикистана
Таджикистан 10:07