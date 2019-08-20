В Азербайджане завершается прием документов для поступления в профессиональные школы

20 августа 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня завершается электронный прием документов в государственные профессиональные школы на 2019/2020 учебный год

По информации на 14:00 20 августа, число заявлений составило 10 768, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования. В основном предпочтение отдается таким специальностям, как повар, портной, специалист агросервиса, специалист-скотовод и компьютерный оператор.

Прием подкументов проводится в центрах «Служба ASAN», а в городах и районах, где нет таких центров, в соответствующих учреждениях профессионального образования, бесплатно и в электронном формате. Прием осуществляется на конкурсной основе, при условии наличия свидетельства об окончании учебного заведения или аттестата, с учетом среднего балла по соответствующим предметам. Инвалиды, а также дети, потерявшие родителей или лишившиеся их опеки, принимаются вне конкурса.

Результаты конкурса будут оглашены 21 августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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