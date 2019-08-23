В Азербайджане начинается прием документов на вакантные места в профессиональных школах

23 августа 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Прием документов в учреждения профессионального образования начинается 28 августа.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, прием будет осуществляться путем конкурса на основании свидетельства об окончании учебного заведения или аттестата, с учетом среднего балла по соответствующим дисциплинам.

Планируется осуществления приема документов по второму туру в центрах «Службы ASAN», а в городах и районах, где нет таких центров, в соответствующих учреждениях профессионального образования, бесплатно и в электронном формате.

Процесс приема документов продлится до пятого сентября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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