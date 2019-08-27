В Азербайджане обнародован уровень солнечной активности

27 августа 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Туси НАНА опубликовала информацию о текущей и ожидаемой космической погоде.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на обсерваторию, в настоящее время солнечная активность на очень низком уровне. На солнечном диске не нет пятен. На корону графических изображениях не видно каких-либо тел летящих к Земле.

По данным измерений спутника ACE, текущие параметры солнечного ветра соответствуют норме, скорость в пределах 310-330 километров в секунду.

Геомагнитный фон за последние 24 часа был спокойным.

Отмечается, что в прогнозируемый период (26-28 августа) солнечная активность будет на очень низком уровне, ожидается относительное увеличение параметров солнечного ветра.

За первые два дня прогнозируемого периода (26, 27 августа) ожидается нестабильный геомагнитный фон, в последний день (28 августа) - сравнительно стабильный фон. Вероятность магнитной бури 26 и 28 августа оценивается менее пяти процентов, а 27 августа - менее 10 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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