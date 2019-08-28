В Баку проводятся тренинги для более чем 700 учителей (ФОТО)

28 августа 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для учителей бакинских школ проводятся тренинги на тему организации обучения в инклюзивном классе.

Как сообщили в среду Trend в Управлении образования города Баку, тренинги проводятся в рамках сотрудничества министерства образования Азербайджана и ЮНИСЕФ.

К тренингам предусматривается привлечение более 700 учителей начальных классов общеобразовательных школ Баку.

По окончании тренингов участникам будут предоставлены сертификаты согласно полученной ими итоговой оценке.

Данные тренинги по повышению квалификации являются составной частью проектов «Расширение качественного инклюзивного образования для детей с инвалидностью в Азербайджане», реализуемого ЮНЕСКО, и «Обеспечение подготовки учителей в сфере инклюзивного образования», реализуемого Общественным объединением «Региональное развитие».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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  • В Баку проводятся тренинги для более чем 700 учителей (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для более чем 700 учителей (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для более чем 700 учителей (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для более чем 700 учителей (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для более чем 700 учителей (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для более чем 700 учителей (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для более чем 700 учителей (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для более чем 700 учителей (ФОТО)
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