В Азербайджане проводятся собеседования кандидатов на должность руководителя допризывной подготовки молодежи (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Проводятся собеседования в рамках конкурса по приему на работу в должности руководителя допризывной подготовки молодежи, объявленного Управлением образования города Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление, всего на собеседования приглашено 488 человек, которые выбрали соответствующие вакансии на предыдущем этапе конкурса.

Из них 92 кандидата претендуют на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 47 - заместителя директора по воспитательной работе (организатор), 21 - руководителя допризывной подготовки молодежи, 32 - психолога, 46 - руководителя организации детского объединения, 219 - лаборанта, 31 - библиотекаря.

Кандидат должен иметь при себе оригинал удостоверения личности документа об образовании (диплом или аттестат о получении высшего или средне-специального образования, военный билет для лиц, претендующих на должность руководителя допризывной подготовки молодежи), оригинал или копию документа, подтверждающего трудовую деятельность.

Кандидаты, успешно прошедшие этап собеседования, получат назначения по соответствующим должностям.

Собеседования для кандидатов, желающих стать библиотекарем, руководителем организации детского объединения и психологом, будут проведены 30 августа, а для желающих стать заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по воспитательной работе - со второго по шестое сентября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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