В Шамкире, Товузе и Агстафе газифицированы новые населенные пункты

БАКУ/Trend/ - Сегодня начато газоснабжение нового жилого массива в селе Гараджамирли Шамкирского района.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", на основе одноступенчатой системы, с помощью укладки вводных и распределительных труб различного диаметра, газифицированы 59 частных домов, в них установлены газовые регуляторы и счетчики.

Таким образом, число абонентов-потребителей газа села Гараджамирли Шамкирского района достигло 1 261 человек.

В целом в Шамкирском районе газификацией охвачено 89,4 населенных пунктов или 98,6 процента населения. Сегодня также газифицирован 71 частный дом в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района и 20 частных домов в 33-м квартале Агстафинского района, расположенные на территории обслуживания Шамкирского регионального управления эксплуатации газа.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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