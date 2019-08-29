В Шамкире, Товузе и Агстафе газифицированы новые населенные пункты

29 августа 2019 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня начато газоснабжение нового жилого массива в селе Гараджамирли Шамкирского района.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", на основе одноступенчатой системы, с помощью укладки вводных и распределительных труб различного диаметра, газифицированы 59 частных домов, в них установлены газовые регуляторы и счетчики.

Таким образом, число абонентов-потребителей газа села Гараджамирли Шамкирского района достигло 1 261 человек.

В целом в Шамкирском районе газификацией охвачено 89,4 населенных пунктов или 98,6 процента населения. Сегодня также газифицирован 71 частный дом в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района и 20 частных домов в 33-м квартале Агстафинского района, расположенные на территории обслуживания Шамкирского регионального управления эксплуатации газа.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В столице и ряде других городов Азербайджана будет ограничено газоснабжение
Общество 10:19
Приостановлено газоснабжение трех районов Баку
Общество 28 августа 09:42
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 27 августа 16:02
Два бакинских поселка останутся без газа
Общество 27 августа 11:11
В Азербайджане в результате повреждения газопровода ряд населенных пунктов остался без газа
Общество 24 августа 13:11
В ряде районов Азербайджана приостановлена подача газа
Энергетика 23 августа 10:24
Лента новостей
Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit
В мире 20:45
Пентагон в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы ПРО
США 20:30
Саркози поддержал инициативу Макрона об изменении отношений с Россией
В мире 20:25
Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
Китай 20:14
Главой минобороны Украины стал советник президента Загороднюк
Другие страны 20:10
Плей-офф Лиги Европы: «Карабах» играет против «Линфилд» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Общество 20:00
Узбекистан подписал соглашения на $1,1 млрд на инвестфоруме в Джизаке
Бизнес 19:22
Рост объема денежных переводов из Казахстана за рубеж составил почти 20%
Финансы 19:01
Инвестиционная компания BTB Kapital завершила дебютный год с убытком
Финансы 18:49