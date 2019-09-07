В одном из поселков Абшеронского района ожидаются перебои в электроснабжении

БАКУ/Trend/ - В связи с работами по реконструкции 10-киловольтной линии "Махаммеди-1", выходящей из 100/35/10-киловольтной подстанции "Забрат" и питающей часть поселка Мамедли Абшеронского района, 9 сентября 2019 года в некоторых частях поселка ожидаются кратковременные задержки в электроснабжении.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

ОАО приносит извинения потребителям за доставленные неудобства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.