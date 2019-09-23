В Азербайджане увеличилось число женщин-ученых и исследователей (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - За последние 18 лет в Азербайджане увеличилось число женщин, занятых научными исследованиями.

Как сообщает в понедельник Trend, в 2000 году в стране научными исследованием и работой были заняты три тысячи 572 женщины. В 2010 их число достигло — пяти тысяч 96, а в 2018 году — пяти тысяч 117 человек.

Число женщин-исследователей, занятых научной работой, в 2010 году составило две тысячи 312 человек, а в 2018 году — три тысячи 459, остальные — техники, вспомогательный состав и другой персонал.

Большинство женщин — две тысячи 307 человек — вели исследования по естественным наукам. Вторая по числу занятых женщин область — гуманитарные науки.

Согласно прошлогодней информации, в гуманитарной сфере исследования вели 832 женщины. Меньше всего исследований проведено женщинами в медицинской сфере. За прошлый год всего три женщины провели исследования в области медицины и только у одной из них была научная степень (доктор философии).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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