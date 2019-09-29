В рамках Фестиваля Насими в Шамахы прошло торжественное открытие выставки миниатюр, и был представлен концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Trend.

В рамках цикла мероприятий в Шамахы, на родине Насими, прошло торжественное мероприятие. В мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов, представители общественности, деятели культуры и науки, зарубежные гости.

На открытии глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов поприветствовал гостей, выразив благодарность Фонду Гейдара Алиева за проведение грандиозного Фестиваля Насими.

"Фестиваль Насими приобрел международный масштаб, со всего мира приезжают гости, специалисты, исследователи, деятели культуры и искусства, чтобы познакомиться с творчеством и наследием великого азербайджанского поэта и философа Насими, поделиться своими мыслями и представить проекты", - сказал Таир Мамедов.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров поприветствовал гостей и отметил, что Фондом Гейдара Алиева проводится цикл мероприятий в Баку и Шамахы, выразив благодарность оргкомитету за реализацию крупномасштабного проекта, участникам и зарубежным гостям фестиваля.

"Хотелось бы выразить глубокую благодарность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за непосредственное участие в организации всех мероприятий. Именно благодаря ее вниманию и советам все наши мероприятия получаются такими разнообразными и красочными", - сказал Анар Алакбаров.

В Шамахинском краеведческом музее гости ознакомились с выставкой, на которой представлены в различной технике и стилях восемь миниатюр из рукописи "Шамахинская антология" (1468, Британский музей, Лондон). Этот шедевр азербайджанского искусства миниатюры является свидетельством того, что в 15-м веке Шамахы была культурным центром, и здесь существовала высокая книжная культура.

Автор проекта экспозиции - профессор Тебризского исламского университета искусств Ирана Керим Мерзеи, отметил, что древняя земля Шамахы славится своей культурой и искусством, литературой и ковроткачеством, архитектурой и уникальными произведениями мирового наследия. Многие видные философы, архитекторы и поэты родом из города Шамахы - Азим Азимзаде, Гаджи Зейналабдин Ширвани, Имадеддин Насими, Мухаммед Хади, Фелеки Ширвани, Хамидия Ширвани, Аббас Саххат, Мирза Алекпер Сабир, Сеид Азим Ширвани и много других выдающихся людей.

"Наш проект миниатюр не только направлен на пропаганду древней истории и культуры Шамахы, но и позволяет взглянуть на сегодняшний мир сквозь призму веков", - сказал Керим Мерзеи.

Гостям была представлена интересная концертная программа с участием оркестра Zahra (Афганистан), ансамблей Detaché и İnci (Азербайджан), исполнительницы Алмаханым Ахмедли.

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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