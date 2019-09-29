В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)

29 сентября 2019 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Trend.

В рамках цикла мероприятий в селе Мейсари Шамахинского района состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими. Автором произведения "Дух Насими", созданного из железных прутьев, является художник-концептуалист, мастер видеоарта, скульптор и дизайнер, автор необычных инсталляций из света и тени Рашад Алекперов.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов, представители общественности, деятели культуры и науки, зарубежные гости.

Рашад Алекперов отметил, что идея произведения взята из бейта Насими "Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam", что означает "Скорей смотри на ясный лик мой: я в эту ясность не вмещусь".

"Каждый по-своему интерпретирует душу и дух человека. На моя взгляд, дух - это жизненная сила человека, а человек - это единство души и тела. Инсталляцию я создал прозрачной с железными прутьями таким образом, чтобы со всех сторон можно было увидеть не только очертания образа, но и окружающий мир. Это говорит о том, что творчество, мысли и наследие Насими открыты всему человечеству, призывают к гармонии, красоте и совершенству", - сказал Trend Рашад Алекперов.

В заключении состоялось выступление Таллинского хора мальчиков (Эстония).

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
  • В Шамахы состоялось открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими (ФОТО)
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