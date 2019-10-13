Завтра в Азербайджане без осадков

13 октября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, умеренный юго-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

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