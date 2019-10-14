Трудовой стаж, накопленный в России, не учитывается при назначении пенсии в Азербайджане – Хады Раджабли

14 октября 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трудовой стаж, накопленный в России, не учитывается при назначении пенсии в Азербайджане.

Об этом на XXXII заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участниц СНГ сказал глава парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в России работает много азербайджанцев, которые должны выплачивать средства в Госфонд социальной защиты: « Длительное время работы и получение заработной платы там не влияют на их пенсию. Над этими вопросами можно поработать. Учитывая межгосударственную Конвенцию, необходимо предпринять встречные шаги по этому вопросу. Но даже и в этом случае, Конвенция не ратифицирована российской стороной».

Раджабли напомнил, что за последние два года в Азербайджане произошли серьезные изменения в сфере социальной защиты населения. «Проведены серьезные реформы в пенсионной сфере, пенсионный возраст повышен до 65 лет. Электролизация пенсионного назначения облегчает работу с населением, то есть 80% населения, не выходя из дома, получают информацию о пенсиях по SMS или e-mail ", - сказал Раджабли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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