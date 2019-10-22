В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)

22 октября 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана для ремонта кровельного покрытия 380 многоквартирных зданий в Баку из резервного фонда главы государства Исполнительной власти (ИВ) Баку было выделено 10 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ИВ.

Были составлены списки этих зданий, уточнен объем проводимых работ и другие вопросы, установлены подрядчики.

В большинстве районов столицы работы уже начались: демонтируется старая кровля, заменяются вышедшие из строя части, прокладываются водосточные трубы, наносится новое покрытие. На крышах обновлены водоотводы, ремонтируются и очищаются дымоходы.

Проведение работ, их качество серьезно контролируют соответствующие структуры ИВ Баку. В связи с этим специалисты хозяйственных служб ежедневно проверяют ход работ, качество используемых материалов, сразу устраняют допущенные технологические недостатки.

В связи с исполнением распоряжения в Низаминском и Сураханском районе столицы начались работы по ремонту кровли, которые идут ускоренными темпами.

Работу принимает Комиссия, в которую входят и жильцы здания.

Подрядчики были предупреждены о том, что в случае неудовлетворительной и некачественной работы кровля будет заново отремонтирована за собственный счет. Исполнительные структуры будут контролировать работы до полного их завершения, каждая законченная кровля будет приниматься соответствующей Комиссией, оплата подрядчикам будет выплачена после принятия работы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
  • В Баку начался ремонт кровель 380 многоквартирных зданий (ФОТО)
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