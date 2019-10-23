Государственная служба занятости Азербайджана привлекла к профессиональной подготовке более 1400 человек

23 октября 2019 19:01 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - За истекший период текущего года Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения привлекла на курсы профессиональной подготовки 1418 безработных и желающих трудоустроиться, 907 из которых женщины.

Как сообщили Trend из министерства, среди слушателей курсов 528 молодых людей, 98 – вынужденные переселенцы и 32 – лица имеющие инвалидность.

На курсах проведено обучение по специальностям повара, кондитера, портняжного мастерства, ковроткачества, компьютерной бухгалтерии, машиниста котельной, компьютерный дизайн, английский язык, экскурсионный гид, электромонтажник, ручная сварка, бухгалтерия, визажист, мужской парикмахер, парикмахер-маникюрша. Некоторые из обучающихся уже прошли подготовку и получили сертификаты.

Следует отметить, что безработным, проходящим профессиональную подготовку, во время обучения выделяется стипендия в размере минимальной месячной заработной платы.

(Текст: Чингиз Гусейнов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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