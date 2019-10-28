Агентство пищевой безопасности Азербайджана проведет День открытых дверей

28 октября 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности будет ежемесячно проводить День открытых дверей для граждан в Институте пищевой безопасности, действующем при Агентстве, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Цель в том, чтобы наглядно показать гражданам этапы деятельности структуры с момента предоставления проб пищевой продукции в лаборатории Института и до последнего этапа проверок, а также повысить осведомленность общественности с возможностями лабораторий, материально-технической базой и работами, проводимыми в этой сфере.

В связи с этим Агентство в своем профиле в Facebook обратилось к гражданам, приглашая производителей продуктов питания принять участие в "Дне открытых дверей", чтобы последние знали, как проходит проверку пищевая продукция.

День открытых дверей будет организован 20 ноября с 11:00 до 13:00.

Граждане могут связаться по номерам (012) 565 12 72 (внутр.756), (070) 960 10 03, пройти регистрацию, и принять участие в осмотре лабораторий Института и процессе проверки пищевых продуктов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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