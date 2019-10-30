В Азербайджане пройдут два пробных экзамена по приему на госслужбу

30 октября 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 1 и 8 ноября проведет пробные экзамены для лиц, желающих поступить на госслужбу по группам AA, AB, AC, BA, BB, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Экзамены начнутся в 10:00 и будут проходить по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн-регистрация для участия в экзаменах завершится в 09:00 1 и 8 ноября соответственно.

Зарегистрироваться можно по ссылке http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

(Текст: Кямаля Сеидова)

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