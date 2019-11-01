В национальных парках Азербайджана проведут мероприятия для разных возрастных групп населения

1 ноября 2019 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ноябре в национальных парках Азербайджана будут проведены интересные и разнообразные мероприятия для разных возрастных групп. Целью проведения таких мероприятий как соревнования по бегу, велопробег, конный и пеший походы, турнир любительской рыбалки и другие является пропаганда потенциала экотуризма в национальных парках и повышения интереса туристов к нацпаркам.

Об этом в пятницу сообщила Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она предложила всем, кто хочет насладиться чарующей красотой природы, посетить национальные парки и принять участие в организованных мероприятиях:

3 ноября, 8:00 – Ширванский национальный парк – турнир любительской рыбалки;
5 ноября, 9:00 – Национальный парк Самур-Ялама – день открытых дверей в связи с Днем создания национального парка;
9 ноября, 10:00 – Абшеронский национальный парк – марафон бега;
11 ноября, 11:00 – Гирканский национальный парк – велопробег;
14 ноября, 11:00 – Гёкгёльский национальный парк – приключенческий туризм;
17 ноября, 10:00 – Ширванский национальный парк – наблюдение за птицами и орнитологический семинар;
19 ноября, 10:00 – Аггёлский национальный парк – турнир любительской рыбалки;
21 ноября, 10:00 – Шахдагский национальный парк (Исмайыллинский отдел) – конный поход;
23 ноября, 10:00 – Алтыагаджский национальный парк – пеший поход;
27 ноября, 10:00 – Гызылагаджский национальный парк – турнир любительской рыбалки;
29 ноября, 10:00 – Шахдагский национальный парк (Шабранский отдел) – семинар, связанный с образованием Всемирного общества охраны природы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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