БАКУ /Trend/ - В связи с дорожными работами в Баку будет изменена схема движения на двух автобусных маршрутах.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, изменения связаны с ремонтными работами на улице Аббасгулу Аббасзаде. В связи с этим будет временно изменено направление движения маршрутов номер 3 и 31.

Автобус номер три будет следовать по Парламентскому проспекту, улицам Иззата Набиева и Микайыла Мушфига, и далее по своему маршруту.

Автобус номер 31 в направлении станции метро «Ичеришехер» будет следовать по Бадамдарскому шоссе и улице Микайыла Мушфига, далее по обычному маршруту, а в направлении поселка Бадамдар - по улице Микайыла Мушфига и Бадамдарскому шоссе, и затем, как обычно.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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