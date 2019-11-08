Для защиты скота от хищников можно использовать электрические ограды - минэкологии Азербайджана

8 ноября 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для защиты скота от хищников в хозяйстве можно использовать электрические ограды.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор департамента министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, по мере приближения осени и зимы учащаются случаи нападения волков и других хищников на села. Причиной этого становится снижение кормовой базы и поиск пропитания. Ализаде отметил, что увеличение числа нападений хищников не связано с повышением их численности.

"Согласно информации, полученной из Института зоологии, численность волков в стране насчитывается в две тысячи голов, что соответствует общепринятой динамике роста. Другой причиной увеличения числа нападений является рост количества населенных пунктов, которые входят в ареал обитания хищников. На самом деле, сельскохозяйственный скот должен содержаться в закрытых условиях. Но в Азербайджане скот выпускается на приусадебные участки, в леса, и в результате подвергается нападению хищников. Можно привести в пример случай в Загатале. После расследования нападения волка на скот было установлено, что фермеры выпустили животных на открытую территорию и ушли на свадьбу, в результате чего животные остались без присмотра», - сказал Ализаде.

Он также счел не эффективным способом для устранения нападений оставление в лесах корма для волков.

"Радиус ареала обитания волка составляет 40-60 километров. Очень сложно установить его маршрут. Поэтому не считаю эффективным оставлять в лесах корм для них. Люди должны быть более ответственны в этом вопросе. Для защиты скота от хищников можно использовать электрические ограды. Если численность волков достигнет опасного предела, государство может вмешаться в вопрос регулирования численности волков», - добавил Хикмет Ализаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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