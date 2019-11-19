Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)

19 ноября 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялся очередной выпуск курса «Бизнес-образование для инженеров», который является совместным проектом вуза и компании BP. На мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие руководство БВШН, представители компании BP и студенты.Об этом передает Trend, со ссылкой на сообщение БВШН.

Выступая на мероприятии, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов сказал, что очередная двухмесячная учебная программа, проводимая в рамках проекта «Бизнес-образование для инженеров», успешно завершена. Он отметил, что основная цель этой инициативы – развить в будущих инженерах лидерские и управленческие навыки, а также расширить возможности их карьерного роста.

«На протяжении всего проекта обучение студентов ведется опытными экспертами. Помимо студентов БВШН в программе также приняли участие студенты из многих других вузов, обучающиеся на инженерных факультетах. Участвуя в проекте, который реализуется на английском языке, студенты наряду с получением теоретических и практических инженерных знаний на высоком уровне также приобретают обширные знания в области управления и бизнеса. Основная цель проекта - подготовить образованные, интеллектуально развитые инженерные кадры посредством модульного обучения молодых инженеров общим навыкам бизнеса, базовым принципам, лидерским качествам, управлению проектами, деловой компетентности и прочим необходимым навыкам и знаниям», - добавил ректор.

Выступая на мероприятии, менеджер по медиа и связям с общественностью BP-AGT Тамам Баятлы отметил, что на протяжении 27 лет деятельности в Азербайджане BP инвестировала в социальные проекты.

«Большую часть этих проектов составляли образовательные программы. В рамках сотрудничества с Бакинской высшей школой нефти было успешно реализовано несколько проектов, одним из которых был проект «Бизнес-образование для инженеров», - добавил Т. Баятлы.

Затем директор Азербайджано-Французского университета Вазех Аскеров и проректор Бакинского инженерного университета Байрам Гусейнзаде говорили в своих выступлениях о значимости проектов для студентов.

Выступая на мероприятии с презентацией, старший методист Отдела работы со студентами БВШН Ляман Гусейнова отметила, что обучение в рамках двухмесячной программы «Бизнес-образование для инженеров» проводилось опытными специалистами из разных компаний.

«Курс обучения включает такие модули, как навыки коммуникации и проведения презентаций; управление проектами; тайм-менеджмент (рациональное и эффективное использование рабочего времени) и эффективность; лидерство; управление рисками; основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат; основы управления персоналом, навыки ведения переговоров. В программе приняли участие студенты 4 и 5 курсов Бакинской высшей школы нефти, а также студенты 3 и 4 курсов других вузов, обучающиеся на инженерных факультетах и владеющие английским языком на высоком уровне. Из 300 кандидатов, обратившихся для участия в тренингах, было выбрано 250 студентов, отвечающих критериям программы. В проекте приняли участие студенты Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджано-французского университета, Бакинского инженерного университета, Университет АДА, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Университета Хазар», - сказала она.

Студенты выразили удовлетворение участием в проектах и поблагодарили организаторов за созданные условия.

В заключение участникам, успешно завершившим учебу, были вручены совместные сертификаты БВШН и BP.

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  • Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
  • Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
  • Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
  • Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
  • Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
  • Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
  • Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
  • Бакинская Высшая школа нефти завершила очередную программу «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
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