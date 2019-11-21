Оплати тв+интернет от Ailə TV на hesab.az и первые 3 месяца получи скидку 5 азн!

21 ноября 2019 15:11 (UTC+04:00)

Ailə TV и Hesab.az анонсируют о старте новой кампании

Начиная 20-го Ноября в течение 15 дней пользователи Hesab.az, совершающие оплату одной из услуг Ailə TV/NET получат возможность подписаться на пакет услуг Ailə TV + Ailə NET и первые 3 месяца платить со скидкой 5 азн.

Итак, абоненты Ailə TV + Ailə NET в течение 3-х месяцев получат возможность просматривать более 200 каналов и интернет скоростью выше 36 мбит/с не за 28 азн а всего лишь за 23 азн. https://hesab.az/#/ailetv

Для того чтобы воспользоваться скидкой достаточно оплатить услугу интернет согласно тарифу, а услугу ТВ на 5 азн меньше тарифа на которую подписан абонент.

Кампанией, которая будет активна до 05.12.2019 могут воспользоваться абоненты цифрового кабельного ТВ и IPTV, а также абоненты услуги оптического интернета от Ailə NET.

За более подробной информацией можно обратиться по горячей линии (012) 920.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
“Ailə TV” навестила детей накануне Курбан Байрам
Бизнес 14 августа 11:46
Пользователям Hesab.az будут предложены новые услуги (Интервью)
Экономика 20 июня 12:30
В Азербайджане упрощен процесс оплаты штрафов
ИКТ 21 февраля 20:45
Ailə TV анонсировал новый HD ТВ ресивер
ИКТ 25 января 14:08
Bakcell и Hesab.az представили услугу «автоплатеж»
ИКТ 18 января 17:26
Пользователям hesab.az будут предложены новые платежные инструменты (Интервью)
ИКТ 6 декабря 2018 11:58
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на замену кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте
Политика 16:16
Президент Ильхам Алиев наградил Закира Фараджева орденом "За службу Отечеству"
Политика 16:15
Туркменистан планирует вывести в космос второй искусственный спутник
Туркменистан 16:12
"Алюминий" в Баку – современное искусство и самопознание (ФОТО)
Культура 16:11
Flydubai из ОАЭ увеличит грузоперевозки между Узбекистаном и странами Персидского залива
Бизнес 16:03
В Азербайджане собрано свыше 280 тыс. тонн хлопка
Бизнес 15:59
В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
Политика 15:56
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана объявляет конкурс грантов
Финансы 15:49
Казахстан и Китай договорились о увеличении грузоперевозок в 2020 году
Бизнес 15:44