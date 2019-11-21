Оплати тв+интернет от Ailə TV на hesab.az и первые 3 месяца получи скидку 5 азн!

Ailə TV и Hesab.az анонсируют о старте новой кампании

Начиная 20-го Ноября в течение 15 дней пользователи Hesab.az, совершающие оплату одной из услуг Ailə TV/NET получат возможность подписаться на пакет услуг Ailə TV + Ailə NET и первые 3 месяца платить со скидкой 5 азн.

Итак, абоненты Ailə TV + Ailə NET в течение 3-х месяцев получат возможность просматривать более 200 каналов и интернет скоростью выше 36 мбит/с не за 28 азн а всего лишь за 23 азн. https://hesab.az/#/ailetv

Для того чтобы воспользоваться скидкой достаточно оплатить услугу интернет согласно тарифу, а услугу ТВ на 5 азн меньше тарифа на которую подписан абонент.

Кампанией, которая будет активна до 05.12.2019 могут воспользоваться абоненты цифрового кабельного ТВ и IPTV, а также абоненты услуги оптического интернета от Ailə NET.

За более подробной информацией можно обратиться по горячей линии (012) 920.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.