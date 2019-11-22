Число ранних браков в Азербайджане значительно сократилось

22 ноября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане значительно сократилось число ранних браков. Об этом сообщила председатель Госкомитета по Проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на пресс-конференции в штабе Партии "Ени Азербайджан", сообщает Trend c мероприятия.

По словам Гусейновой, наибольшее количество девушек, вступивших в брак в возрасте до 18 лет, было зарегистрировано в 2011 году - 5138 таких случаев.

«Тогда мы предложили внести изменения в Семейный кодекс, в результате с 2012 года этот показатель начал снижаться. В 2018 году эта цифра составила уже 338 случаев», - сказала председатель.

Также Гусейнова отметила, что в 2011 году число детей, рожденных девушками в возрасте 15-17 лет составляло 4392 ребенка, а в 2018 году эта цифра снизилась до 2129 детей.

"Мы стараемся полостью устранить уту проблемус. Для этого ведется совместную работу с соответствующими структурами". – подытожила Гусейнова

(Автор: Эльчин Мехтиев, текст: Эльдар Джанашвили)

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