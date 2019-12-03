В Азербайджане 325 ученых в возрасте до 30 лет (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане всего 325 ученых в возрасте до 30 лет, из которых только 30 смогли получить степени докторов наук.

По информации Trend, из 30-ти заслуживших степени докторов наук - 26 мужчины и 4 женщины.

Большинству из 1 414 докторов наук страны более 60 лет.

Из кандидатов наук 450 имеют возраст 60 - 69 лет, 446 - 70 лет и старше.

Из всех докторов наук Республики 46 в возрасте 30-39 лет, 130 в возрасте 40-49 лет, а 312 в возрасте 50-59 лет.

В стране 1117 мужчин и 297 женщин с докторской степенью.

Из 6 064 докторов философии в Азербайджане 3126 мужчин и 2938 женщин. Большинству докторов философии 40-49 лет.

295 докторов философии в Азербайджане моложе 30 лет, 980 в возрасте 30-39, 1 428 в возрасте 40-49, 1 343 в возрасте 60-69 и 743 имеют возраст 70 и старше.

Отметим, что получение доктора философии является обязательным условием для получения научной степени доктора наук.

В январе этого года профессор Фарах Алиева, заведующая отделом гуманитарной политики Администрации Президента, выступая на заседании Координационного совета по научным исследованиям при Президиуме НАНА, отметила важность наряду с постепенным упрощением и модернизированием процесса защиты диссертации, повышение его качества.

В июне этого года Президент Ильхам Алиев утвердил новые положения о присвоении научных званий и степеней. Таким образом, процедуры присуждения научных званий и степеней в Азербайджане были упрощены.

Как сообщил Trend вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана академик Иса Габиббейли, барьеры в процессе присуждения научных званий и степеней устранены.

Наиболее важным из них является упрощение диссертационной документации. В то же время были предприняты шаги для упрощения процедур исполнения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Перевод: Чингиз Гусейнов)

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