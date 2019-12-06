В связи с 650-летием Насими в Нафталане посадили тысячи деревьев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, во многих регионах республики, в том числе - в городе Нафталан, была проведена широкомасштабная акция по высадке деревьев, сообщает в пятницу Trend.

Жители города с большим удовольствием присоединились к этой замечательной акции, которая внесла значительный вклад в озеленение многочисленных участков в стране и улучшение экологической среды.

В акции, в которой участвовали коллективы управлений, предприятий и хозяйственных организаций города, а также простые горожане, были высажены тысячи эльдарских сосен, туй и чинаров.

Напомним, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева 2019 год был объявлен в Азербайджане «Годом Насими», в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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