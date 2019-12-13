В Баку подешевело жилье

13 декабря 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Стоимость жилья на вторичном рынке Баку в ноябре 2019 года снизилась на 4,84 процента, на первичном рынке – на 1,57 процентов, сообщил Trend в пятницу директор консалтинговой компании «MBA Group» Нусрет Ибрагимов.

Эксперт отметил, что в сравнении с прошлым годом, на рынке вторичного жилья наблюдалось снижение цен в размере 1,4 процента.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на первичном рынке жилья было зарегистрировано повышение на 6,87 процентов.

По словам Ибрагимова, снижение цен в прошлом месяце носило сезонный характер.

Он добавил, что ноябрь не был благоприятным месяцем для строительства в силу выпавших осадков, что также повлияло на снижение цен.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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