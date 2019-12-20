В Азербайджане частные эксперты тоже будут нести ответственность за вынесенное заключение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане частные эксперты тоже будут нести, согласно законодательству, ответственность за вынесенное заключение.

Об этом сказал начальник Центра судебной экспертизы министерства юстиции Фуад Джавадов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что все положения, предусмотренные законодательством в связи с экспертизой, касаются и сферы частной экспертизы.

«Наряду с правами, предусмотренными в законе в связи с экспертизой, проводимой частными экспертами в рамках их полномочий, они также несут ответственность за вынесенное заключение», - сказал Джавадов.

По его словам, участник судебного процесса сам сможет выбрать, какую выбрать экспертизу – государственную или частную.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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