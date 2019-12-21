В Азербайджане изменены правила приема в резидентуру

21 декабря 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила приема в резидентуру».

Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в субботу Trend.

Поправка внесена в соответствии с предложением Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Согласно изменению, результаты экзамена по базовым предметам будут оцениваться как «зачет» и «незачет», кандидаты, получившие «зачет», в течение пяти лет будут допускаться к сдаче экзаменов по специальностям. К участию в экзаменах по базовым предметам будут допускаться студенты, окончившие III курс основного (высшего базового) медицинского образования.

Согласно другому изменению, к выбору специальности будут допускаться кандидаты, накопившие баллы на экзамене по оцениванию знаний по специальностям, удовлетворяющие условиям, установленным ГЭЦ.

Студенты, получившие, "зачет" на экзамене по оцениванию знаний по базовым предметам, допускаются к экзамену по оцениванию знаний по предметам специальностей только после получения права на поступление в резидентуру.

Конкурс проводится на основании баллов, набранных кандидатами на экзамене по оцениванию знаний по предметам специальностей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в органы Миграционной службы
Общество 11:45
В Аппарате Кабмина Азербайджана новое кадровое назначение
Политика 19 декабря 20:49
Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции
Политика 19 декабря 19:18
В Азербайджане будут разработаны стандарты по 1000 профессиям
Общество 19 декабря 11:57
Кабмин Азербайджана о снижении пошлин на импорт
Бизнес 19 декабря 11:01
Малейка Аббасзаде: Заменять школу репетиторами неправильно
Общество 18 декабря 16:05
Лента новостей
Скрипка, фортепиано, виолончель – как поддерживает молодежь Бакинская филармония
Культура 17:04
Китай закупает в Туркменистане крупную партию мороженого
Бизнес 16:58
В Баку началась реализация очень важного проекта Музея современного искусства и Милены Набиевой (ФОТО)
Культура 16:55
В Баку прошла церемония награждения Трендовых лауреатов 2019 года (ФОТО)
Социум 16:46
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт автомобильных дорог в Бинагадинском районе
Политика 16:30
Азербайджан может стать крупным зерновым хабом (Эксклюзив)
Бизнес 16:08
Итальянская Eni рассказала об основных достижениях 2019 г в Казахстане (Эксклюзив)
Энергетика 16:06
Вырос экспорт фундука в Грузии
Бизнес 15:36
Утверждены инвестиции в газораспределительные компании Грузии
Энергетика 15:34