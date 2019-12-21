В Азербайджане изменены правила приема в резидентуру

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила приема в резидентуру».

Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в субботу Trend.

Поправка внесена в соответствии с предложением Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Согласно изменению, результаты экзамена по базовым предметам будут оцениваться как «зачет» и «незачет», кандидаты, получившие «зачет», в течение пяти лет будут допускаться к сдаче экзаменов по специальностям. К участию в экзаменах по базовым предметам будут допускаться студенты, окончившие III курс основного (высшего базового) медицинского образования.

Согласно другому изменению, к выбору специальности будут допускаться кандидаты, накопившие баллы на экзамене по оцениванию знаний по специальностям, удовлетворяющие условиям, установленным ГЭЦ.

Студенты, получившие, "зачет" на экзамене по оцениванию знаний по базовым предметам, допускаются к экзамену по оцениванию знаний по предметам специальностей только после получения права на поступление в резидентуру.

Конкурс проводится на основании баллов, набранных кандидатами на экзамене по оцениванию знаний по предметам специальностей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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