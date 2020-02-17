При Госфонде социальной защиты Азербайджана созданы новые управления

БАКУ /Trend/ - Приказом министерства труда и социальной защиты создано три управления – Центральное управление бухгалтерии и финансов Госфонда социальной защиты (ГФСЗ), Центральное управленьи по назначению социальных выплат и Управление по работе с судебными спорами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минтруда.

На первом этапе Центральное управление бухгалтерии и финансов будет осуществлять централизованный бухгалтерский учет по Гарадагскому, Бинагадинскому, Низаминскому, Наримановскому, Насиминскому, Приллахинскому, Сабунчинскому, Сураханскому, Хатаинского и Хазарскому районным филиалам Баку ГФСЗ и первому территориальному отделению по г.Баку.

Центральное управление по назначению социальных выплат на первоначальном этапе будет в централизованном порядке выполнять следующие обязанности: назначать трудовые пенсии по ст. 9 и 20 закона «О трудовых пенсиях» по Гарадагскому, Бинагадинскому, Низаминскому, Наримановскому, Насиминскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому, Сураханскому, Хатаинскому и Хазарскому районным филиалам Баку, других трудовых пенсий (исключая пособия военнослужащим и лицам особого ранга за счет взносов обязательного государственного соцстрахования), социальных пособий, месячных стипендий Президента Азербайджана лицам отдельных категорий, назначать, пересчитывать компенсации, а также переводить их из одной категории в другую.

Управление по работе с судебными спорами будет представлять Гарадагский, Бинагадинский, Низаминский, Наримановский, Насиминский, Пираллахинский, Сабунчинский, Сураханский, Хатаинский и Хазарский районные филиалы Баку ГФСЗ и первое территориальное отделение по г. Баку в судах по делам, в которых они выступают в качестве ответчика, истца и третьего лица.

Приказом минтруда Бакинское городское управление переименовано в Центральное управление социального страхования и индивидуального учета. Это Управление будет обеспечивать централизованный учет страховщиков и застрахованных лиц для государственного соцстрахования и индивидуального учета по городским и районным филиалам ГФСЗ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)