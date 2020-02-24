Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером местами возможен дождь, временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем – 8-12, в Баку ночью – 5-7, днем – 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, в горных и предгорных районах - снег, в ряде северных и восточных районов сильный. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 3-7, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)